Суд впервые прекратил дело о возбуждении ненависти в соцсетях из-за малозначительности

Орджоникидзевский суд Магнитогорска первым в России прекратил дело о возбуждении ненависти в соцсетях в связи с малозначительностью нарушения, сообщили в информационно-аналитическом центре «Сова».

Дело прекращено в отношении местной жительницы Ольге Кочетковой. В отношении нее был составлен протокол по ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти в соцсетях) из-за ксенофобного комментария в сообществе «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте». В ходе разбирательства Кочеткова признала свою вину и раскаялась.

Суд отметил, что комментарий не нанес объективного вреда и не имел выявленных последствий, а его публикация не привела к существенному нарушению охраняемых общественных отношений. Суд счел правонарушение малозначительным, дело было закрыто, а сама Кочеткова получила лишь устный выговор. Случилось это 14 июня.