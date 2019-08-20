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Новости

11:38

Соболь рассчитывает на фандрайзинг для оплаты штрафов

фото ЗакС политика Соболь рассчитывает на фандрайзинг для оплаты штрафов

Юрист фонд борьбы с коррупцией, несостоявшийся кандидат в московские депутаты Любовь Соболь уповает на то, что политически активные россияне "скинутся" на оплату ее штрафов за участие в несанкционированных акциях. Государству она должна миллион рублей. Однако оспаривать их без особого оптимизма она тоже обязательно будет, о чем рассказала в интервью газете "Собеседник".

"Объявлю сбор. Больше взять негде", - призналась голодавшая 32 дня женщина.

По ее словам, наступающая осень - важнейший период для страны с общественно-политической точки зрения, в течение которого должны будут решиться самые главные вопросы.

"Если отступить сейчас, дальше — только асфальт и бетон. Люди готовы выходить на улицу. <...> Сейчас — последняя развилка в российской истории. Реально последняя. Ставки выше, чем когда-либо", - считает Соболь.

Ей и еще 56 независимым кандидатам в депутаты отказал в регистрации Мосгоризбирком, после которого столицу начали сотрясать протесты и связанные с ними уголовные дела. Самое скандальное пока из них - дело о массовых беспорядках, которые СК усмотрел в акции 27 июля.

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15:59    
Эта дрянь ещё жива ? Странно ! А денежки  ОБЯЗАН дать насральный. Втянул её в дерьмо - должен и вытянуть. Хотя вряд-ли. Она для него - отработанный материал. И с другими баранами, бегающими за ним, будет так же. Мораль и нравственность  - это не про анального.

11:56    
Соболь-политический наивняк, надеясь на государственный переворот этой осенью...Ничего не будет, так как в стране полностью отсутствуют предпосылки для революции!!!! Найдите в поисковике учение ВЕЛИКОГО Ленина о революционной ситуации, изучите, и тогда согласитесь со мной! А то у нас прозападные мрази мечтают о перевороте, совершенно не разобравшись в сути его, лишь что-то слышав чуть-чуть о ВЕРХАХ и НИЗАХ...Глупые и наивные!!!

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