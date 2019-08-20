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Новости

11:54

Храня молчание, Яшин пришел на суд с романом Кафки "Процесс"

фото ЗакС политика Храня молчание, Яшин пришел на суд с романом Кафки "Процесс"

Политик Илья Яшин выразил усталость от прений с судьями относительно своих арестов, которых летом 2019 года накопилось уже четыре, и на очередном заседании решил не принимать участие в каких бы то ни было разговорах. Явившись в зал заседаний с романом Франца Кафки "Процесс", он ограничился заявлением общего характера. В нем он вспомнил линию своего поведения, которой он придерживался, когда активно участвовал в процессе.

"Люди в мантиях, изображающие судей, внимательно слушали, иногда даже кивали. Со стороны всё и правда выглядело, как правовой процесс — но, разумеется, таковым не являлось. Это дешёвая постановка с заранее известным финалом, где каждому отведена своя роль", - процитировал он свое заявление от 20 августа.

Незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы задержали прямо у выхода из спецприемника 18 августа и оставили в ОВД на двое суток.

Роман "Процесс" начинается того, что главного героя задерживают у себя же дома, и впоследствии представители государства долгое время не могут толком объяснить, за что именно преследуют мужчину.

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15:54    
Эпатаж с явкой в суд и книгой говорит о начинающемся психическом расстройстве, и больше ни о чём.  И такой  (и такие) претендуют на места в депутатском корпусе !

12:23    
"А судьи кто?" - Горе от ума, Грибоедов.

12:00    
Лучше бы Яшин пришёл на суд с романом "Преступление и наказание" Достоевского! Как раз было бы в тему...

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