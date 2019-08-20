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Новости

12:34

Ройзман опасается, что административными сроками начнут давать пожизненные

фото ЗакС политика Ройзман опасается, что административными сроками начнут давать пожизненные

Политик и общественный деятель Евгений Ройзман высказал пессимистический прогноз относительно будущей внутренней политики, которую будет вести российская власть в отношении своих принципиальных противников. "Обезглавливание" московского протеста и регулярная пролонгация административных арестов его лидерам, по мнению бывшего екатеринбургского мэра, может говорить о том, что имеется соблазн поступать таким образом до бесконечности, устраняя конкурентов.

"Я считаю, что путинский режим, узурпировавший власть, использует уголовный кодекс в своих личных политических целях. Так нельзя, административный арест - он не для этого. А у нас он сделал возможным, теоретически пока, пожизненное заключение - фактически, без приговора суда и ни за что вообще", - заметил Ройзман в видеоблоге.

Развитие этого сценария, по словам политика, все явственнее приближает Россию к Северной Корее.

18 августа, что привел Ройзман в качестве иллюстрации, на политика Илью Яшина составили уже четвертый административный протокол за последний месяц, задержав сразу на выходе из спецприемника.

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15:50    
Очень хорошая идея !  И не надо этого опасаться. Это необходимо для блага страны. Меньше ройзманов, кацев и аналогичных тварей - жизнь прекрасней !

14:11    
Все прозападные враги России должны сидеть на нарах пожизненно!

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