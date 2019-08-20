Лукашенко гордится отсутствием в стране олигархов

Оттолкнувшись от плохих, по его мнению, примеров соседних стран, президент Белоруссии Александр с гордостью провозгласил, что его страна не управляется сверхбогатыми людьми. Его слова цитирует местное агентство БЕЛТА. Обратную ситуацию, если бы она наблюдалась в Белоруссии, национальный лидер считал бы недопустимой и противоречащей закону. За успехи в этом направлении он поблагодарил силовиков, перед которыми выступал.

"Мы часто говорим: слава богу, что это не у нас. Слава богу, что мы не породили в стране класс олигархов, которые не просто разруливают те или иные ситуации, но и рулят страной. Мы не позволили бандитам и преступникам поделить страну на части, крышевать эти части, паразитируя на наших людях", - заявил Лукашенко.

По его словам, это величайшее достижение российского соседа с 1991 года. Сам он у власти находится всего на три года меньше, чем государство Белоруссия существует.