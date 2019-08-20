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12:56

Лукашенко гордится отсутствием в стране олигархов

фото ЗакС политика Лукашенко гордится отсутствием в стране олигархов

Оттолкнувшись от плохих, по его мнению, примеров соседних стран, президент Белоруссии Александр с гордостью провозгласил, что его страна не управляется сверхбогатыми людьми. Его слова цитирует местное агентство БЕЛТА. Обратную ситуацию, если бы она наблюдалась в Белоруссии, национальный лидер считал бы недопустимой и противоречащей закону. За успехи в этом направлении он поблагодарил силовиков, перед которыми выступал.

"Мы часто говорим: слава богу, что это не у нас. Слава богу, что мы не породили в стране класс олигархов, которые не просто разруливают те или иные ситуации, но и рулят страной. Мы не позволили бандитам и преступникам поделить страну на части, крышевать эти части, паразитируя на наших людях", - заявил Лукашенко.

По его словам, это величайшее достижение российского соседа с 1991 года. Сам он у власти находится всего на три года меньше, чем государство Белоруссия существует.

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13:51    
Батьку уважаю. Не пускает мигрантов. А нам для чего их навязывают? Чтобы уничтожить нашу идентичность и потом легче управлять было. Заметьте, слово "толерантность" уже не употре[цензура]ют нигде, что бы не дразнить народ, а мероприятия те же, даже ещё шире и глубже. Пора начинать задумываться - кому это все надо.

13:02    
Да???

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