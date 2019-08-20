Павловский рассказал о борьбе Кремля с "умным голосованием" через системные партии

Политолог Глеб Павловский объяснил, почему, на его взгляд, лидеры думских фракций прервали отпуска для того, чтобы обсуждать иностранное вмешательство в отечественную политику, и почему эта тема так отчетливо и внезапно возникла в риторике КПРФ. По его версии, администрация президента с учетом падения рейтинга единороссов, а также выборной стратегии Алексея Навального надавила на Геннадия Зюганова и других глав партий, заставив их произносить слова про опасность протестов, которые проводит "пятая колонна"

"Здесь в отличие от других вопросов власть однозначна: она хочет их привязать поближе к колеснице. Не сомневаюсь, что это было просто продиктовано господину Зюганову. Жириновского не надо, он просто там выставил счет и всё. И им показать, что они не являются оппозицией. Что не надо голосовать за них, исходя из концепции, допустим, умного голосования", - интерпретировал последние события Павловский на "Эхе Москвы".

По его словам, неприятнее всего заниматься поисков "врагов" должно быть лидеру справедливороссов Сергею Миронову, который "всегда неубедителен в этой роли".

Напомним, "умное голосование" Навального - это голосование за самого сильного соперника власти в том или ином округе или регионе.