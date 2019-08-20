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13:34

Илью Яшина арестовали на 10 суток в четвертый раз подряд

фото ЗакС политика Илью Яшина арестовали на 10 суток в четвертый раз подряд

Троицкий суд Москвы арестовал незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Илью Яшина на 10 суток – это уже четвертый арест политика за месяц, передает «МБХ медиа».

На этот раз поводом для ареста стали призывы выходить на акцию на Трубной площади 18 июля. Сам Яшин заявил, что не будет участвовать «в этом фарсе», молчал все заседание, не вставал, когда судья говорил с ним. Адвокат политика Михаил Бирюков настаивал, что Яшин действовал в рамках закона, поскольку на Трубной площади проходила встреча муниципальных депутатов с избирателями.

Яшин пришел на заседание с романом Франца Кафки «Процесс». Его задержали 18 августа на выходе из спецприемника. До этого ему назначали по 10 суток ареста за митинг 27 июля, акцию 14 июля – эти два срока не суммировались. Еще на 10 суток Яшина арестовали после освобождения из спецприемника 8 августа.

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15:47    
Хорошую новость и читать веселее. Но 10 лет было бы просто радостно !

14:07    
Лучше бы арестовали эту прозападную мразь на 10 лет!

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