Дмитрий Дубровский не верит в то, что петербургские протесты повысят явку

Историк, член правозащитного совета Петербурга Дмитрий Дубровский представил свое видение того, чем отличаются петербургские и московские выборы в этом году. Если в столице уже зафиксировано, что явка обещает быть аномально высокой из-за недопуска популярных кандидатов, то в его родном мегаполисе ситуация более специфическая, и повышения интереса к выборам он не ждет.

"Там все-таки в Мосгордуму выборы, а у нас все-таки основная история с муниципальными выборами, и эти муниципальные депутаты, при всем моем уважении, решают третьестепенные вопросы. Про них большинство людей вообще плохо знает. Их скандалы не выходят на серьезные площадки, их не пускают на большие каналы", - объяснил свою позицию Дубровский в эфире "Эха Петербурга".

Он также заметил, что существующие сложные условия для публичной политической деятельности в городе уже привели к тому, что представители условных "Открытой России" и "Весны" выросли в крепких и умелых политиков, которые обречены на успех в "прекрасной России будущего" благодаря своей "закалке".