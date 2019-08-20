Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

14:13

СМИ: Опрошенный по делу о беспорядках 27 июля в Москве активист уехал из России

фото ЗакС политика СМИ: Опрошенный по делу о беспорядках 27 июля в Москве активист уехал из России

Участник протестов в Москве 27 июля и 3 августа Илья Анохин, которого допрашивали по делу о «массовых беспорядках, покинул Россию, передает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам источника, Анохин покинул Россию после того, как на него составили протокол об административном правонарушении на митинге 3 августа. Его разыскивают для проведения следственных действий, уточнил собеседник агентства.

Анохина допрашивали по делу о «массовых беспорядках» в отделе полиции 3 августа, передает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Григория Червонного. В ночь на 9 августа Анохин пытался связаться с адвокатам, а после этого перестал выходить на связь.

Ранее Преображенский суд Москвы оштрафовал Анохина на 10 тысяч рублей за участие в митинге 3 августа. На заседание суда активист не пришел.

Дело о массовых беспорядках возбудили после митинга 27 июля, по нему проходят 14 человек. Им вменяются такие «эпизоды», как бросок пластиковой бутылки в сторону правоохранителей, тары из-под лимонада, «направление действий» протестующих, прикосновение к шлему росгвардейца и другое. СПЧ обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить обоснованность возбуждения дела.

СК завершает изучение материалов в отношении нескольких фигурантов. Ранее с одного из подозреваемых – телережиссера Дмитрия Васильева – сняли обвинения и перевели в статус свидетеля. Васильев попал в реанимацию с диабетическим приступом после того, как во время задержания у него отобрали инсулин.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


15:44    
14-29 Действительно, прекрасно ! И вот ещё какая закономерность. Уматывает за кордон один человек, а мерзавцы уменьшаются в двух категориях в связи с полным совпадением списка активистов, несогласных, правозащитников (все определения в кавычках) со списком половых извращенцев, которых вежливо называют ЛГБТ.

14:29    
Как было бы прекрасно жить в России, если бы все прозападные мрази-любители евромерзостей свалили из страны!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
15:54 Путину доложили о девушке, которую ударил полицейский в живот на акции 10 августа

15:26 Быков предсказал две реакции Путина на ожидающиеся осенью протесты   2

14:55 За июль Макаров утратил лидерство по цитируемости в российских СМИ

14:37 Дебаты: третья серия

14:28 Муниципал: Кандидату из команды Шуршева в “Екатерингофском” заблокировали счет   1

14:13 СМИ: Опрошенный по делу о беспорядках 27 июля в Москве активист уехал из России   2

13:56 Дмитрий Дубровский не верит в то, что петербургские протесты повысят явку

13:34 Илью Яшина арестовали на 10 суток в четвертый раз подряд   2

13:29 Павловский рассказал о борьбе Кремля с "умным голосованием" через системные партии

12:56 Лукашенко гордится отсутствием в стране олигархов   2

12:53 Суд оштрафовал задержанного на Шиесе экоактивиста на 900 рублей

12:34 Ройзман опасается, что административными сроками начнут давать пожизненные   2

12:14 Медведев уволил подозреваемого во взятках замглавы ПФР Иванова в связи с утратой доверия   1

12:08 Муниципал: Эсер из Металлостроя снял с выборов в Северном лидера защитников Муринского парка   3

11:54 Храня молчание, Яшин пришел на суд с романом Кафки "Процесс"   3

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru