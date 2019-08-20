Кандидату из команды Шуршева в “Екатерингофском” заблокировали счет

В МО “Екатерингфоский” самовыдвиженцу Александру Верещагину заблокировали избирательный счет по требованию муниципального избиркома, об этом ЗАКС.Ру сообщил кандидат в мундепы и глава петербургского штаба Навального Александр Шуршев.

По его словам, Верещагин обратился в Сбербанк из-за проблем с удаленным доступом к счету. В банке кандидату сообщили, что счет заблокировали по требованию избиркома, который 23 июля обратился в Сбербанк с решением на отказ в регистрации Верещагина от 13 июля.

Избирательная комиссия 23 июля зарегистрировала Верещагина кандидатом.

- Секретарь ИКМО Лидия Островская предложила самостоятельно решить вопрос: просто принести в Сбербанк решение о регистрации. Избирательная комиссия, которая сама создала эту проблему, решать её не хочет, - рассказал Шуршев.

ИКМО “Екатерингофский” оказалась в центре скандалов с самого начала муниципальной кампании. Избирком скрыл от независимых кандидатов информацию о принятии решения о дате назначения выборов. В итоге Городская избирательная комиссия была вынуждена назначать новые сроки принятия решения, чтобы все желающие могли подать документы. В июне оппозиции массово отказали в регистрации. Восстановить свои права кандидаты смогли только через ГИК. Но позже регистрацию оппозиционных кандидатов отменили через суд. Участники выборов обратились в Горсуд, чтобы оспорить решение.

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