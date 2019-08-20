Дебаты: третья серия

Предвыборные дебаты прошли в Петербурге в третий раз. Кандидаты на место губернатора говорили о проблемах города и между делом высказывались о митингах, спорили о застройке парков и вспоминали истории из жизни про крыс и банду из Колпино.

Кандидаты в губернаторы Надежда Тихонова (“Справедливая Россия”), Михаил Амосов (“Гражданская платформа”), Александр Беглов (самовыдвиженец) и Владимир Бортко (КПРФ) собрались вместе в очередной раз на предвыборных дебатах. Участники по очереди говорили о проблемах Петербурга и о том, какие решения этих проблем они видят.

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов выступал первым. Он высказывался о незаконных свалках, которые убрал Смольный. Беглов упомянул о работе над бюджетом 2020 года и попросил жителей города присылать свои предложения, уверяя, что решать вопросы теперь будут не партии, а горожане.

- Времена когда рулили партии прошли. Теперь будут работать и заниматься делом петербуржцы, - заявил Беглов.

Эсерка Надежда Тихонова говорила о главном тезисе своей предвыборной кампании - разбить монополию “Единой России”, которая “защищает монополистов, застройщиков и крупного бизнеса”. Про городские проблемы Тихонова высказалась общими фразами: “Необходимо развивать общественный транспорт, необходима грамотная вдумчивая градостроительная политика, необходимо заботится об экологической обстановке”. Цитируя свою предвыборную программу кандидатка вновь заговорила о реформе комитетов и аппаратов вице-губернаторов, а, говоря о защите городской экологии, Тихонова позвала слушателей на митинг в защиту парка Малиновка, который пройдет 21 августа.

Коммунист Владимир Бортко зачастую уходил от темы дебатов и вспоминал свои истории из жизни Петербурга: о веселой жизни в квартире на Фурштатской, о знакомых лицах крыс на Купчинской улице и о том, как собака спасла ему жизнь от банды из Колпино.

Делясь воспоминаниями Бортко рассказал о главных проблемах для жителей некоторых районов Петербурга - это разрушенные фасады исторических домов, отсутствие благоустроенных набережных и нехватка детских садов и школ в новых кварталах. Депутат честно признался, что пока не знает, как заставить застройщиков вместе с огромными кварталами строить социальные учреждения.

- Дома они строят замечательно. А рядом… Ни садиков. А как их [застройщиков] заставлять я не знаю, пока еще не очень силен в законодательстве, но нужно что-то делать, - сетовал депутат Государственной думы двух созывов.

Владимир Бортко во время дебатов обратился к Беглову, назвав его “губернатором, который рассказывает, как все хорошо”. По мнению коммуниста, в Петербурге нужно изменить всю систему действующей власти. Например, “избрать главного муниципала”.

- У него не будет власти реальной, экономической. Но он будет не давать жить спокойно главе района, - заявил Бортко, предположив, что районные и муниципальные власти будут ответственнее подходить к своей работе.

Михаил Амосов половину своего первого выступления посвятил своему представлению. Он рассказывал избирателям о 20-летнем стаже работы в парламенте и о работе в СПбГУ. Закончив резюме, Амосов все-таки решил перейти к главной теме: власть не слышит местных жителей. Как и коммунист Бортко, Амосов жаловался на проблемы с фасадами. Кандидат заявил, что городские власти не считаются с мнением петербуржцев во время ремонта детских площадок или застройки скверов, которые зачастую в спальных районах остаются единственным местом для прогулок. Амосов привел в пример Муринский парк, который петербуржцы просят не застраивать.

Беглов, словно заранее зная темы оппонентов, тут же отвечал на всю критику про благоустройство, фасады и парки.

- То, что касается парка на Смоленке, мы решили этот вопрос. То, что касается парка Интернационалистов, решили этот вопрос. То, что касается Муринского парка, готовим сейчас новую концепцию развития, - сообщил врио.

Говоря о Малиновке, Беглов призвал не выходить на митинг в защиту парка, на который ранее позвала Надежда Тихонова.

Тихонова в ответ объяснила врио губернатора Беглову, почему люди выходят на митинги.

- Люди выходят на митинги, не потому что им делать нечего. Они выходят, потому что 8 лет они бьются за этот парк Малиновка, и власть их не слышит, - заявила кандидатка и вновь переключилась на тему того, что нужно разбить “монополию партии власти”.

Про скверы вновь продолжил Амосов, который сказал, что парк Интернационалистов и парк на Смоленке отстояли благодаря позиции Законодательного собрания и “при сопротивлении представителей губернатора”.

На заявление Амосова Александр Беглов коротко ответил, что Смольный нашел деньги и решил проблемы с парками.

В завершении каждый кандидат на губернаторское кресло под разными предлогами позвали петербуржцев на выборы. Амосов говорил, что выборы в Петербурге настоящие и идти на них нужно, потому что в руках петербуржцев находится власть. Тихонова заявила, что для нее главное это качество жизни горожан. Бортко сказал, что не подведет тех, кто проголосует за него на выборах.

Лишь Беглов ничего не сказал о предстоящих выборах в сентября. В заключительном слове врио призвал не ходить на митинг в защиту парка, а всем кандидатам в губернаторы объединиться.

Мы с вами действительно вместе с таком составе можем сделать много. Каждый должен заниматься своим делом: кто что умеет, кто что знает.

Елена Владыкина

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.