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14:55

За июль Макаров утратил лидерство по цитируемости в российских СМИ

фото ЗакС политика За июль Макаров утратил лидерство по цитируемости в российских СМИ

Спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров "упал" на семь пунктов в рейтинге упоминаемости в СМИ глав региональных парламентов, потеряв таким образом лидерство. Это следует из очередного ежемесячного исследования компании "Медиалогия".

Самыми цитируемыми и активными в медиа в июле стали глава совета депутатов Иркутской области Сергей Сокол (в связи с летним наводнением), спикер ЗакСа республики Татарстан Фарид Мухаметшин (выступивший с ежегодным отчетом) и председатель чеченского парламента Магомед Даудов (объявивший о переименовании родного для Рамзана Кадырова села в Ахмат-юрт).

В июне первую строчку в рейтинге Макарову принесло объявление о сложении полномочий депутата Олега Капитанова, перешедшего на работу в городское правительство, а также соболезнования семье своего скончавшегося коллеги Павла Зеленкова. Первым по упоминаемости в СМИ среди всех своих коллег в России Макаров стал также и по статистике за май.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


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