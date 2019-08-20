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15:26

Быков предсказал две реакции Путина на ожидающиеся осенью протесты

фото ЗакС политика Быков предсказал две реакции Путина на ожидающиеся осенью протесты

Писатель и публицист Дмитрий Быков в своей новейшей колонке в "Собеседнике" порассуждал и пофантазировал на тему нелюбви президента Владимира Путина показываться на публике в разгар политических кризисов и массовых протестов - по крайней мере в городе их проведения. Тенденция, о которой часто идет речь, не является, с точки зрения автора, неким надуманным утверждением.

"По мере нарастания протестов (а осень предполагается оживлённая) Путин будет исчезать из публичного поля — тактика опробованная. Видели это и во времена Болотной, и после убийства Немцова, а иногда и на ровном, казалось бы, месте. Песков будет говорить что-нибудь в духе «Это не вопрос Кремля» или «Безоговорочно поддерживаем органы охраны порядка»", - предсказал Быков.

Однако, бесконечно, согласно его прогнозу, так продолжаться не может, и как-то на людские волнения президенту публично реагировать придется. Он выделил для себя два пути развития событий, которые совместимы с путинскими привычками и психотипом.

"Объявление антикризисных мер вплоть до чрезвычайного положения, ужесточение наказания за любую критику, фактическое объявление диктатуры. К этому нас уже приучают помаленьку: Маргарита Симоньян, которая ничего не делает просто так, только что поставила на первое место в личном рейтинге мужчин отважную женщину, которая пообещала лично бить либералов цепями в случае их массового выхода на улицу", - гласит описание возможного не столь отдаленного будущего.

Второй вариант - развязывание очередной войны или нечто подобное присоединению Крыма в 2014 году для отвлечения общественного внимания от несправедливостей на выборах. В этом случае события будут развиваться медленнее, предрекает Быков, последствия все равно будут катастрофическими и для страны, и для ее лидера.

Отметим, что в день несанкционированных гуляний москвичей 27 июля Путин погружался в батискафе на дно Финского залива, а в день крупного столичного митинга 10 августа позировал на камеру вместе с байкерами в Крыму. Накануне, 19 августа, Путин в беседе с французским президентом Эммануэлем Макроном заявил, что организаторы демонстраций сами виноваты в проявленной жестокости силовиков.

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15:49    
Жидомасоны-русофобы ведут постоянно психологическую обработку россиян с целью развала России, но у них ничего из этой провокации не выйдет! А вот подставить экстремистов-подрывников лет на 10-15 отсидки на нарах они могут...

15:36    
Среди библейских персонажей были пророки. Этот гадёныш-жидёнок хочет встать в один ряд с ними.

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