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16:33

Обматеривший Путина в эфире грузинский телеведущий лишился работы

фото ЗакС политика Обматеривший Путина в эфире грузинский телеведущий лишился работы

Скандально прославившегося в июле грузинского тележурналиста Георгия Габунию, позволившего себе бранный выпад в адрес президента России Владимира Путина и его покойных родителей, уволило с работы новое руководства канала "Рустави 2". Об этом говорится на официальном сайте СМИ.

Кроме того, новые начальники собираются разобраться с Габунией в судебном порядке, поскольку, по их мнению, он принес телеканалу репутационные потери.

Инцидент случился во время прямого эфира 7 июля, когда ведущий информационного канала внезапно стал заочно обращаться к российскому лидеру на "ты", используя обсценную лексику и проклятья. Вскоре на время дисциплинарных разбирательств его отстранили от работы на два месяца. Путин отнесся к эскападе снисходительно.

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18:11    
За то удовольствие получил. И не он один.

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