Денис Михайлов начал сбор подписей за переименование Советских улиц в Рождественские

Бывший координатор Штаба Навального в Петербурге и желающий стать муниципальным депутатом в МО «Смольнинское» Денис Михайлов объявил о запуске петиции за переименование Советских улиц в Рождественские. Соответствующее сообщение Михайлов разместил на своей странице в Facebook.

В разговоре с ЗАКС.Ру экс-координатор Штаба Алексея Навального рассказал, что давно раздумывал над петицией. Михайлов сообщил, что сумма на переименование улиц нужна «немаленькая», но траты на переименования уже заложены в бюджете. Также потенциальный кандидат в мундепы считает, что исторически справедливо называть улицы Рождественскими.

- Суть состоит в том, чтобы восстановить справедливость. Для меня это важно, и, я думаю, многим жителям города это важно. Потому что Советские улицы никак не относятся вообще к той части города, где они названы, - уточнил Михайлов.

По его словам, точного лимита по количеству подписей нет. Однако он надеется собрать около 5 тысяч подписей в поддержку переименования улиц. Потенциальный кандидат в мундепы сообщил, что после окончания сбора подписей направит петицию в администрацию губернатора. Он напомнил, что ранее вопрос неоднократно поднимали – переименование улиц уже одобрила топонимическая комиссия.

- По сути, вопросы уже все согласованы. Все документы собраны. Всеми инстанциями этот вопрос одобрен. Но единственное - [бывший губернатор Петербурга Георгий] Полтавченко не подписал это постановление ещё в 2017 году. Решил отложить этот вопрос, что странно, на мой взгляд, - сказал Михайлов.

При этом Полтавченко высказывался за переименование улиц. В частности, в ответе депутату Законодательного собрания от КПРФ Ольги Ходуновой, отстаивающей Советские улицы, бывший глава города заявил, что считает нецелесообразным отказ от переименования.

В разговоре с ЗАКС.Ру 20 августа Ходунова заявила, что позиция городского отделения партии по вопросу не изменилась. Депутат отметила, что о переименовании улиц регулярно вспоминают. По ее мнению, таким способом политики пытаются привлечь к себе внимание.

- Обратите внимание, когда этот вопрос возникает: тогда, когда кто-то хочет привлечь к себе внимание и зачеркнуть нашу советскую историю. Это вообще уже какое-то болезненное желание переименовывать улицы. Вот мы теперь узнали о [потенциальном] муниципальном депутате Денисе Михайлове. А кто-нибудь о нем ранее слышал? Нет, никто не слышал. Он таким образом привлекает к себе внимание, – считает Ходунова.

Она рассказала, что КПРФ выступает за наложение моратория на переименование улиц. По ее мнению, есть более важные проблемы, на которые лучше потратить деньги. Также Ходунова напомнила, что КПРФ ранее собирала подписи местных жителей против переименования Советских улиц. Точное количество собранных подписей депутат вспомнить не смогла – «много». Их передали в топонимическую комиссию, которая тогда принимала решение о переименовании Советских улиц в Рождественские, уточнила Ходунова.

Напомним, топонимическая комиссия в ноябре 2017 года рекомендовала переименовать улицы. Основной аргумент «за» - Советские улицы до 1923 года более 100 лет носили название Рождественских.

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