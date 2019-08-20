Навальному хотят приплюсовать к аресту часы, проведенные в больнице

Пресс-секретарь политика Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила в микроблоге о том, что власть намеревается через суд прибавить к отбываемому им 30-суточного аресту те часы, которые он провел в больнице после госпитализации из спецприемника.

"Несмотря на круглосуточный конвой, он якобы был свободен в это время", - иронизирует помощница.

Напомним, политика лишили свободы за публичные призывы к выходу на несанкционированную акцию протеста 27 июля. Вскоре после помещения в изолятор Навальный почувствовал себя плохо. Он и его сторонники заподозрили, что имело место отравление. Тем не менее, врачи сказали, что отеки и покраснения явились проявлением аллергии. Оппозиционера этот ответ не устроил.

Арест должен был истечь 23 августа.