СПЧ просит СК, МВД и Росгвардию проверить случаи незаконного применения силы к участникам протестов в Москве

Совет при президенте по правам человека направил обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, главе Росгвардии Виктору Золотову и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить сведения о незаконном применении силовиками спецсредств и физической силы к участникам акций 27 июля, 3 и 10 августа в Москве.

По мнению членов совета, правоохранители допускали «существенные нарушения прав граждан» - как участников акций, так и прохожих. Выводы они сделали на основе личных наблюдений и мониторинга социальных сетей. Упоминаются случаи избиения дубинками людей, которые явно уже не оказывают сопротивления, применение физической силы к инвалиду с ДЦП и женщине 10 августа.

Ранее СПЧ обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить обоснованность возбуждения дела о массовых беспорядках после митингов в Москве. В пример совет привел события 2002 года, когда футбольные фанаты громили витрины, сожгли несколько автомобилей, пострадали несколько десятков человек. В совете отметили, что в событиях 27 июля 2019 года не было «ничего, даже отдаленно напоминающего» то происшествие.

Дело о массовых беспорядках возбудили после митинга 27 июля, по нему проходят 14 человек. Им вменяются такие «эпизоды», как бросок пластиковой бутылки в сторону правоохранителей, тары из-под лимонада, «направление действий» протестующих, прикосновение к шлему росгвардейца и другое. СПЧ обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить обоснованность возбуждения дела.

СК завершает изучение материалов в отношении нескольких фигурантов. Ранее с одного из подозреваемых – телережиссера Дмитрия Васильева – сняли обвинения и перевели в статус свидетеля. Васильев попал в реанимацию с диабетическим приступом после того, как во время задержания у него отобрали инсулин.