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Муниципал

18:28

Двух кандидатов в мундепы задержали “за распространение листовок”

фото ЗакС политика Двух кандидатов в мундепы задержали “за распространение листовок”

Полиция задержала двух самовыдвиженцев, участвующих в выборах МО "Светлановское", Даниила Кена и Евгения Демьянова, когда они планировали раздавать агитационные листовки. 

Кен рассказал ЗАКС.Ру, что полицейские подошли к кандидатам в мундепы и попросили проехать в отдел полиции. По словам Кена, полиция задержала их “за распространение листовок”. 

Кандидатов доставили в 36 отдел полиции. 

Евгений Демьянов является зарегистрированным кандидатом в мундепы МО "Светлановское". Кена зарегистрировали кандидатом в муниципальные депутаты в середине июля. Позже избирательная комиссия через суд отменила регистрацию якобы из-за нарушения закона об агитации, заключавшееся в публикации трех постов про "Единую России" в соцсети "ВКонтакте", которые были сделаны до назначения выборов. Сейчас кандидат обжалует решение в Городском суде, дата заседания пока не назначена.

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18:48    
Полиция не права. Кандидат имеет право на агитацию и распространение листовок.

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