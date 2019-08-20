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Муниципал

18:58

ИКМО «Пулковский меридиан» решила через суд отменить собственные решения

фото ЗакС политика ИКМО «Пулковский меридиан» решила через суд отменить собственные решения

Избирательная комиссия муниципального образования «Пулковский меридиан» подала в суд на саму себя. Соответствующий иск Московский районный суд зарегистрировал 20 августа, как следует из карточки дела.

Там же указано, что заинтересованными лицами являются два кандидата в муниципальные депутаты округа от «Яблока» - Елена Андреева и Надежда Борикова. Андреева в разговоре с ЗАКС.Ру сообщила, что ИКМО подало в суд для отмены своего решения о регистрации кандидатов-«яблочников». 

Избирком считает, что выдвиженцы якобы неправильно подали документы: кандидаты в 142 округ сдали документы на 143 округ и наоборот, рассказала Андреева. По ее мнению, ИКМО подменила документы. Кандидат утверждает, что все ее бумаги при сдаче в комиссию были в порядке.

- Документы заменены, по-моему. Как я еще могу объяснить? Заменены. Очень же просто оторвать скрепочку и прикрепить другой листик, - сказала Андреева.

Она добавила, что заседание по иску ИКМО к ИКМО назначено на 21 августа. Выдвиженка надеется, что суд встанет на сторону «яблочников» и не отменит их регистрацию.

По словам Андреевой, ранее ИКМО отказала им в регистрации. Это решение кандидаты оспорили в Московском районном суде, который обязал избирком пересмотреть отказы. ИКМО отказы пересмотрела и зарегистрировала «яблочников», но позже подала иск в Санкт-Петербургский городской суд, который отменил решение районного суда. 

Напомним, ранее представителям «Яблока» отказывали в регистрации в других округах Петербурга из-за указания неверных округов: якобы в заявлении на выдвижение кандидаты сообщали один округ, а партия их выдвигала в другой округ. В частности, такие причины отказов указывали в ИКМО Петроградского района. 

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