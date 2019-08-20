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19:54

Гельман высоко оценил петербургский "муниципальный фильтр" как средство от протестов

фото ЗакС политика Гельман высоко оценил петербургский "муниципальный фильтр" как средство от протестов

Политолог, профессор Европейского университета Владимир Гельман, обсуждая петербургские выборы на латвийской радиостанции Baltkom, высказал мысль, согласно которой губернаторские выборы в Петербурге организованы в некотором смысле достаточно умно - с точки зрения недопущения мощных протестов или активного бойкота.

"В Петербурге выборы по таким правилам, которые в принципе исключали возможность для независимых кандидатов и вообще любых кандидатов, нежелательных для властей, быть зарегистрированным. Муниципальный фильтр служит очень мощным механизмом", - развил он мысль простым техническим объяснением.

Несмотря на изложенный тезис, Гельман совсем не уверен в том, что для Смольного выборы пройдут "как по маслу".

В Москве же, по его словам, качественно иная ситуация, с кандидатами в городской парламент у всех на глазах обошлись куда более грубо, топорно и несправедливо, и, кроме того, по политическим поводам в столице традиционно возмущаются гораздо более массово и громко, чем в родном для политолога мегаполисе.

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