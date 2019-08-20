ИКМО “Екатерингофский” обвинила оппозицию в нарушении агитации

Избирательная комиссия МО “Екатерингофский” усмотрела у оппозиционных кандидатов нарушение агитации, об этом сообщает глава штаба Алексея Навального в Петербурге и кандидат в мундепы Александр Шуршев.

По словам Шуршева, агитацию некоторых независимых кандидатов, поддержанных штабом Навального, избирком нашел на сайте “Жители Екатерингофского округа”.

- [ИКМО] требует предоставить документы об оплате доменного имени, производства видеороликов. Планируют обращаться в полицию, - написал кандидат.

Сбербанк также заблокировал избирательные счета трех независимых кандидатов по требованию избиркома, который 23 июля обратился в банк с решением на отказ в регистрации Верещагина от 13 июля. При этом в день обращения в кредитную организацию ИКМО зарегистрировала кандидатов.

ИКМО “Екатерингофский” оказалось одним из лидеров по числу скандалов среди муниципальных избиркомов в Петербурге в 2019 году. Комиссия скрывала от оппозиции информацию о решении муниципального совета о дате назначения выборов. Независимые кандидаты рассказывали о фейковых очередях, из-за которых подать документы оказалось невозможным. Избирком отказал в регистрации участникам выборов, которые затем оспорили решение в Горизбиркоме. Потом кандидаты, связанные с администрацией МО, через суд аннулировали регистрацию независимых оппонентов, которые теперь восстанавливают свои права в Горсуде.

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