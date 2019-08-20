Общественная палата хочет смягчить правила использования российского триколора

Общественная палата предложила изменить некоторые пункты, составляющие закон "О государственном флаге РФ". Инициатива приурочена к 350-летию триколора, которое будет отмечаться 22 августа, говорится на сайте ведомства. Прежде всего, авторы хотят расширить список мест, где можно устанавливать и демонстрировать отечественный флаг.

"Когда принимался этот закон, были опасения, что граждане будут безответственно использовать важный государственный символ. Но таких случаев крайне мало, это единичные ситуации за последние 10 лет. Наши граждане вполне ответственно относятся к государственным символам", - считает глава ОП Валерий Фадеев.

По его словам, ничто не мешает разрешить людям проносить официальное знамя, например, на спортивные стадионы. Чиновнику обидно, что в зарубежном кинематографе герои повсеместно появляются с национальной символикой. Вместе с тем, осквернение флага и издевательство над ним, по мнению Фадеева, следует продолжать жестко пресекать.