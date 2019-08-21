"Агора" просит ООН оценить характер столичных протестов

Представители правозащитной группы "Агора" обратились в Организацию объединенных наций с просьбой дать независимую правовую оценку происходящим в столице протестным событиям, поделился у себя в Telegram-канале адвокат Павел Чиков.

Правозащитники указали на насильственный разгон мирных демонстраций, грубое задержание манифестирующих и последовавшее за этим уголовное преследование.

В "Агоре" полагают, что российские власти нарушили ряд положений международного пакта о гражданских и политических правах, а также конвенцию ООН, запрещающую пытки.

"Несмотря на исключительно мирный характер демонстраций, полиция перекрывала улицы и использовала резиновые дубинки, нанося травмы демонстрантам", - отмечается в обращении.

В середине июля окружные избирательные комиссии Москвы не допустили до выборов в Мосгорудуму 57 независимых кандидатов, забраковав их подписи. Это обстоятельство привело к гражданским протестам, которые продолжаются и по сей день.