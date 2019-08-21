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Новости

9:27

"Агора" просит ООН оценить характер столичных протестов

фото ЗакС политика "Агора" просит ООН оценить характер столичных протестов

Представители правозащитной группы "Агора" обратились в Организацию объединенных наций с просьбой дать независимую правовую оценку происходящим в столице протестным событиям, поделился у себя в Telegram-канале адвокат Павел Чиков.

Правозащитники указали на насильственный разгон мирных демонстраций, грубое задержание манифестирующих и последовавшее за этим уголовное преследование.

В "Агоре" полагают, что российские власти нарушили ряд положений международного пакта о гражданских и политических правах, а также конвенцию ООН, запрещающую пытки.

"Несмотря на исключительно мирный характер демонстраций, полиция перекрывала улицы и использовала резиновые дубинки, нанося травмы демонстрантам", - отмечается в обращении.

В середине июля окружные избирательные комиссии Москвы не допустили до выборов в Мосгорудуму 57 независимых кандидатов, забраковав их подписи. Это обстоятельство привело к гражданским протестам, которые продолжаются и по сей день.

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13:49   Буэ  
Настоящим жалуюсь в ООН на Агору. Достала своими жалобами.)

12:22    
10-04, упал ниц, распростёрся за сребереник и ноги расцеловал всем ер и олигархам! Такой твой удел холоп! Ходить на полу-согнутых!

12:17    
10-16, немного сбавь усердие! То от неистовых поклонов в панталоны наложишь, вонючка!Придётся тратить день на стирку.

10:16    
10:02. Запад увидел, что Путин силён, что он ЛЕГКО размазал по стенке русофобствующих бунтовшщиков, потому сразу получил приглашение на саммит! Если Путин будет действовать ещё жёстче по отношению к прозападным мразям, то к нему западники будут относиться как относились ранее к ВЕЛИКОМУ Сталину - с нескрываемым почтением!

10:04    
ООН предложит ОМОН действовать беспощадно и безжалостно к врагам России!

10:02    
Оценили положительно, так как только что Трамп и Макрон договорились о встрече Путина на "семёрке"-2020!!!!!!!!!! Без него совершенно не получается решать международные проблемы!

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