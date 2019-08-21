Защитники Муринского парка шестую неделю пикетируют у Смольного, требуя остановить застройку зеленой зоны

Представители инициативной группы, которые пытаются защитить Муринский парк от застройки, уже шестую неделю подряд выходят с одиночными пикетами, требуя перенести новое здание спорткомплекса Nova Arena в другое место.

Акция началась 11 июля. С тех пор активисты ежедневно минимум час проводят у стен городской администрации.

"Энтузиазм и упорство защитников Муринского парка обязательно защитят участок 1,8 га Муринского парка и оставшиеся в живых 100 деревьев от уничтожения и застройки второй очередью Нова Арены. Пикеты у Смольного продолжим до тех пор, пока не отстоим наш парк", - манифестируют петербуржцы.

Напомним, в Муринском парке на участке, выведенном несколько лет назад из состава зеленных насаждений общего пользования, планируется строительство нового спортивного комплекса, который будет содержать в себе футбольные поля и арену для пляжных видов спорта. Против возведения выступают местные жители. Большое недовольство общественности вызвала вырубка застройщиком 75 деревьев, стоявших на месте запланированных объектов.

После народных протестов реализацию проекта на время заморозили. По словам основателя Nova Arena Олега Баринова, застройщик готовит презентацию концепции развития территории, которую представит общественности. Местные жители продолжают проводить протестные акции в парке и у Смольного.

Не так давно в парке прошел митинг в защиту зеленой зоны, в котором поучаствовали около 500 горожан и кандидаты в губернаторы Петербурга Михаил Амосов и Надежда Тихонова.

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