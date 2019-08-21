ЗакС рассмотрит законопроект об улучшении жилищных условий семей с детьми-инвалидами

В Законодательное собрание поступил законопроект врио губернатора Петербурга Александра Беглова о выплатах на улучшение жилищных условий многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами, сообщила пресс-служба ЗакСа.

Предлагается, в частности, дополнить закон "О содействии Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий граждан" подпунктом, согласно которому, город будет предоставлять социальные выплаты на строительство и приобретение жилья гражданам с тремя и более несовершеннолетними детьми или детьми-инвалидами.

Претендовать на помощь городской администрации смогут только семьи, состоящие на учете нуждающихся в содействии жилищных условий. Размер выплат, согласно документу, предстоит определить Смольному.

Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров отметил, что в петербургском законодательстве уже выстроен комплекс мер поддержки многодетных семей и продолжается совершенствование «заботливых законов».

- Внесенный законопроект расширяет возможности Санкт-Петербурга в решении жилищного вопроса семей, где родителям необходимо заботиться сразу о нескольких юных гражданах, или для семей, борющихся за жизни и здоровье своих детей. После принятия законопроекта они смогут с помощью города значительно ускорить переезд в новые комфортные квартиры, - отметил Макаров.

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