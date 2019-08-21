Жену Леонида Волкова допросили во время поездки в Петербург

В Петербурге следователи допросили главу социологической службы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и жену руководителя федерального штаба Навального Леонида Волкова Анну Бирюкову в рамках дела о легализации ФБК денежных средств, сообщает адвокат “Агоры” Павел Чиков.

По словам адвоката, Волков вместе с семьей находится за границей, а Анна прилетела на несколько дней в Петербурге по работе.

- Следователи действовали по поручению из центрального аппарата СКР в Москве, постоянно созванивались и согласовывали свои действия с руководством, - рассказал Чиков.

Чиков добавил, что после допроса следователи приехали в отель и обыскали номер, в котором остановилась Бирюкова.

В начале августа в Москве следователи возбудили уголовное дело об отмывании миллиарда рублей сотрудниками ФБК. Волков называл дело «полным бредом».