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11:41

СК подтвердил слова сестер Хачатурян об издевательствах отца

фото ЗакС политика СК подтвердил слова сестер Хачатурян об издевательствах отца

Следственный комитет подтверждает, что сестры Хачатурян подвергались моральному, физическому и сексуальному насилию со стороны отца, это следует из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела против Михаила Хачатурян, передает «Новая газета».

По словам адвокатов, причина отказа в возбуждении дела «формальна и ожидаема» – в связи со смертью подозреваемого. Следствие установило, что с 2014 года Михаил Хачатурян совершал  «преступные действия» по отношению к своим дочерям – тогда еще несовершеннолетним.

«Следователи подтвердили многолетние систематические истязания и сексуальные домогательства. Подтвердились ужасающие факты из показаний девочек. Их психическому и физическому  здоровью в течение длительного времени наносился урон, а жизнь подвергалась опасности. Очевидно, что Крестина, Ангелина и Мария находились в состоянии необходимой обороны, спасая свои жизни», – сказал адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин.

Марию, Ангелину и Крестину Хачатурян обвиняют в убийстве их отца. На момент задержания девушкам было 17, 18 и 19 лет. Они рассказали, что отец годами издевался над ними, в том числе принуждал к действиям сексуального характера. Изначально девушек арестовали, но спустя два месяца выпустили из СИЗО. Защита настаивает на том, что случившееся было самообороной, следователи – убийством, совершенным группой лиц по предварительному сговору.

Многие высказываются в поддержку девушек, требуют изменить вменяемую им статью и призывают в целом обратить внимание на проблему домашнего насилия. В поддержку сестер высказался и лидер группы System of a Down Серж Танкян, заявив, что суды должны проявить к ним снисходительность.

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