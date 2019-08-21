Суд подтвердил обоснованность отказа Гудкову в регистрации кандидатом в Мосгордуму

Сегодня, 21 августа, в столичном Горсуде рассматривался иск Дмитрия Гудкова, поданный в связи с отказом Мосгоризбиркома и ЦИК регистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы. Недолгую трансляцию заседания вел в его Telegram-канале соратник политика.

Выслушав мнения сторон, судья принял решение удовлетворить ходатайство МГИК, согласно которому Гудкову было отказано в регистрации из-за наличия нелегитимных подписей.

Заседание не продлилось и часа.

Сторонники Гудкова планируют подать апелляцию в Конституционный суд.

Лидера незарегистрированной Партии перемен арестовали 30 июля на 30 суток за повторное нарушение правил проведения уличного мероприятия. Его судили за несогласованную акцию 14 июля в Новопушкинском сквере, вылившуюся в шествие.