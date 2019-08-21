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12:20

Столичная мэрия выделила на празднование Дня города 400 млн рублей

фото ЗакС политика Столичная мэрия выделила на празднование Дня города 400 млн рублей

Московская мэрия выделит 407 млн рублей из городского бюджета на празднование Дня города, который состоится в преддверии выборов - 7 сентября, уведомляет РБК, ссылаясь на данные, полученные с сайта госзакупок. 

Так, на разгон облаков уйдет 101,6 млн рублей. 75 млн рублей потратят на оформление округов и фейерверки. Самое дорогостоящее мероприятие пройдет в парке "Зарядье" - на него выделено 25 млн рублей. Праздник на ВДНХ обойдется в 9,6 млн рублей, в Парке Горького и "Сокольниках" - 4,6 и 4,4 млн соответственно.

Близкий к столичным властям источник поделился, что изначально на празднование Дня города была выделена иная сумма, однако в связи с тем, что 7-8 сентября в Москве, скорее всего, пройдут протесты из-за недопуска независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму, стоимость увеличилась. Предполагается, что праздник "охладит" протестный пыл москвичей.

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