Рекламный блок загружается...
Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Муниципал

12:46

МО “Екатерингофский” обвинил кандидата в использовании ребенка вместо “живого” щита

фото ЗакС политика МО “Екатерингофский” обвинил кандидата в использовании ребенка вместо “живого” щита

В газете "Екатерингофский вестник", которая издается за бюджетный счет администрации МО “Екатерингофский”, опубликовали материал про кандидата в мундепы от “Яблока” и главного редактора петербургской газеты “Московский комсомолец” Максима Кузахметова. Журналиста назвали оппозиционером и обвинили в том, что он якобы прикрывался ребенком от сотрудников полиции. 

Под заголовком: “Помогите! Мой папа оппозиционер” редакция сначала пишет, как в Москве во время акции протеста “провокаторами дети использовались как живые щиты от правоохранительных органов”. Затем журналисты рассказывают о Максиме Кузахметове, который якобы “целенаправленно толкал коляску под ноги сотрудникам полиции, чтобы пресечь их действия. 

- Создавалось впечатление, что он использовал ребенка в качестве “живого” щита, - утверждает газета.

Муниципальное издание снабдило публикацию двумя фотографиями главного редактора “Московского комсомольца” с супругой и ребенком.

gazet.png (1.40 MB)

Максим Кузахметов рассказал ЗАКС.Ру, что снимки могли быть сделаны в дни, когда независимые кандидаты безуспешно пытались попасть в муниципальный избирком, чтобы сдать документы на регистрацию кандидатами в мундепы. Кузахметов рассказал, что вместе с супругой они многодетные родители. Они приходили в избирком вместе с детьми, так как их не с кем было оставить. 

Кузахметов, комментируя опубликованный материал, назвал действия сотрудников муниципалитета “мелкой и подлой местью”. 

- То, что произошло очень ярко характеризует жуликов и воров у власти, - сообщил журналист. 

По его мнению, за очерняющим материалом может стоять лично глава МО “Екатерингофский” Олег Смакотин. 

Связаться с администрацией МО “Екатерингофский” корреспонденту ЗАКС.ру не удалось: никто не ответил по номерам, указанным на сайте МО, личной странице Смакотина в “Вконтакте”. Не удалось поговорить с главным редактором газеты, которым на конец июля 2019 года была Лилия Наумова - кандидат в мундепы МО "Екатерингофский" от "Единой России". Дозвониться до Олега Смакотина по личному номеру телефона также не удалось. 

МО “Екатерингофский” - округ, который оказался в центре скандалов с самого начала муниципальной кампании в Петербурге. От независимых кандидатов скрывали информацию о дате назначения выборов, оппозиция не могла подать документы на регистрацию из-за фейковых очередей. ИКМО отказывался регистрировать “яблочников” и кандидатов, поддержанных штабом Навального. 

Елена Владыкина


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

14:21 «Объединенные демократы» запустили для избирателей сервис по поиску оппозиционеров

13:28 Самовыдвиженец в МО "Сампсониевское" просит ГИК помочь ему в суде

20 августа, 20:11 ИКМО “Екатерингофский” обвинила оппозицию в нарушении агитации

20 августа, 19:19 Просто кандидаты

20 августа, 18:58 ИКМО «Пулковский меридиан» решила через суд отменить собственные решения

20 августа, 18:28 Двух кандидатов в мундепы задержали “за распространение листовок”

20 августа, 16:45 Полицейский намерен подать в суд из-за обвинений в нападении на кандидата в мундепы МО "Ульянка"

20 августа, 14:28 Кандидату из команды Шуршева в “Екатерингофском” заблокировали счет

20 августа, 13:56 Дмитрий Дубровский не верит в то, что петербургские протесты повысят явку

20 августа, 12:08 Эсер из Металлостроя снял с выборов в "Северном" лидера защитников Муринского парка

Упоминаемые персоны
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


15:21    
Забавно, но самого факта "огрызок" то не отрицает :)))

14:03    
неужели за всех этих смакоткиных кто-то будет голосовать

13:30    
"Раз в борьбу ты вступил с подлецом, палачом,
     Значит нужные книги ты в детстве читал."
  А Олежка Смакотин читает и любит Макиавелли. В чем сам и признается во ВК, дурачок.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
15:55 Муниципал: Кандидат-единоросс просит ТИК снять соперников из Партии роста с выборов в МО № 75

15:29 Макаров научит Россию честным выборам

15:24 Кудрин: На протестных акциях в Москве силовики беспрецедентно применяли силу   1

15:21 Меньше 700 человек хотят проголосовать на "дачных" участках в Псковской области

15:03 Муниципал: МО "Дворцовый округ" выделил на ноутбуки 191 тысячу рублей

14:47 СМИ: Россия может экстрадировать на Украину арестованных в Керченском проливе моряков   1

14:21 Муниципал: «Объединенные демократы» запустили для избирателей сервис по поиску оппозиционеров

14:19 "Чтобы птицы могли посещать": Беглов поручил установить скворечники в парках   1

14:16 Визит Путина в Хельсинки сопровождается протестами   1

13:45 Либертарианская партия подала заявку на шествие по бульварам 31 августа   1

13:44 ЦИК направит в Петербург рабочую группу для проверки создания "дачных" участков на выборах

13:28 Муниципал: Самовыдвиженец в МО "Сампсониевское" просит ГИК помочь ему в суде

12:56 Задержан еще один фанат "Зенита", подравшийся с ОМОН на футболе

12:46 Муниципал: МО “Екатерингофский” обвинил кандидата в использовании ребенка вместо “живого” щита   3

12:41 Шестуна перевели из реанимации при СИЗО в городскую больницу

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru