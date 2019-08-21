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Муниципал

13:28

Самовыдвиженец в МО "Сампсониевское" просит ГИК помочь ему в суде

фото ЗакС политика Самовыдвиженец в МО "Сампсониевское" просит ГИК помочь ему в суде

Самовыдвиженец в муниципальные депутаты МО «Сампсониевское» от штаба Навального Роман Максимов встал в пикет у здания Горизбиркома, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

По словам Максимова, его вместе с другими самовыдвиженцами и кандидатами от «Яблока» снимают с выборов через суд. Он сообщил, что городской суд уже снял с выборов пять человек. Это политическое решение, считает выдвиженец.

Суд самого Максимова назначен на 22 августа. Самовыдвиженец уверен, что его также снимут с выборов, если ГИК не придет в суд и если дело не получит общественного резонанса.

Помимо пикета, кандидат подал заявление в Горизбирком. Он просит ГИК присутствовать в суде и подтвердить свою позицию о том, что нарушений у кандидата нет.

София Саттарова

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