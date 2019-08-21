Либертарианская партия подала заявку на шествие по бульварам 31 августа

Представители Либертарианской партии России (ЛПР) уведомили столичную мэрию о намерении провести 31 августа шествия по бульварам, известил у себя в Facebook лидер организации Сергей Бойко.

"На 25 августа мэрия нам так ничего и не согласовала. Заявила, что мы их шантажируем. Поэтому мы подали на шествие по бульварам на 31 августа, чтобы господа не расслаблялись", - рассказал Бойко.

Согласно заявке, шествие должно начаться на Пушкинской площади, затем переместиться на Страстной, Петровский, Рождественский, Сретенский бульвары. Финиш - проспект Сахарова.

Цели у мероприятия следующие: "выступление в поддержку требований обеспечения равного доступа к участию в выборах, за соблюдение прав человека, против одобряемого государством насилия и политического преследования граждан".

Ранее оппозиционеры подали ещё три заявки на протестные мероприятия 31 августа. В одной из них заявлен митинг на проспекте Сахарова; в другой - на проспекте Мира; в третьей - два варианта шествия: по Тверской улице и от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.

Между всеми заявителями есть договоренность об объединении повестки в единую в случае, если мэрия согласует хотя бы одну из них.