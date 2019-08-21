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13:45

Либертарианская партия подала заявку на шествие по бульварам 31 августа

фото ЗакС политика Либертарианская партия подала заявку на шествие по бульварам 31 августа

Представители Либертарианской партии России (ЛПР) уведомили столичную мэрию о намерении провести 31 августа шествия по бульварам, известил у себя в Facebook лидер организации Сергей Бойко.

"На 25 августа мэрия нам так ничего и не согласовала. Заявила, что мы их шантажируем. Поэтому мы подали на шествие по бульварам на 31 августа, чтобы господа не расслаблялись", - рассказал Бойко.

Согласно заявке, шествие должно начаться на Пушкинской площади, затем переместиться на Страстной, Петровский, Рождественский, Сретенский бульвары. Финиш - проспект Сахарова.

Цели у мероприятия следующие: "выступление в поддержку требований обеспечения равного доступа к участию в выборах, за соблюдение прав человека, против одобряемого государством насилия и политического преследования граждан".

Ранее оппозиционеры подали ещё три заявки на протестные мероприятия 31 августа. В одной из них заявлен митинг на проспекте Сахарова; в другой - на проспекте Мира; в третьей - два варианта шествия: по Тверской улице и от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.

Между всеми заявителями есть договоренность об объединении повестки в единую в случае, если мэрия согласует хотя бы одну из них.

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13:52    
Либертарианская-это диванная(!!!) партия, все члены которой разместятся на небольшом диване! Но сейчас эти прозападные провокаторы пытаются "замутить воду" в Москве...Пора власти вместо дивана посадить этих мразей на нары ради спокойствия в столице и во благо всей России!!! Власть даёшь жёсткие репрессии к врагам России! Таково веление времени!

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