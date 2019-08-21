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14:16

Визит Путина в Хельсинки сопровождается протестами

фото ЗакС политика Визит Путина в Хельсинки сопровождается протестами

Сегодня, 21 августа, Владимир Путин совершает деловой визит в Хельсинки, где у него запланирована встреча с главой государства Саули Ниинистё. 

В связи с этим финские оппозиционеры, сопереживающие российским гражданам, устроили акцию протеста, в которой принимают участие около десяти человек, информирует агентство STT.

Как рассказал комиссар полиции Хейкки Порола, демонстрации посвящены правам человека в РФ. Например, активисты Amnesty International стоят с баннерами "Путин, чего ты боишься?" и "Путин VS права человека".

Сообщается также о ещё двух организаторах - "Свободной России" и молодежной организации Коалиционной партии.

Всего демонстранты заявили о четырех акциях протеста.

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