Визит Путина в Хельсинки сопровождается протестами

Сегодня, 21 августа, Владимир Путин совершает деловой визит в Хельсинки, где у него запланирована встреча с главой государства Саули Ниинистё.

В связи с этим финские оппозиционеры, сопереживающие российским гражданам, устроили акцию протеста, в которой принимают участие около десяти человек, информирует агентство STT.

Как рассказал комиссар полиции Хейкки Порола, демонстрации посвящены правам человека в РФ. Например, активисты Amnesty International стоят с баннерами "Путин, чего ты боишься?" и "Путин VS права человека".

Сообщается также о ещё двух организаторах - "Свободной России" и молодежной организации Коалиционной партии.

Всего демонстранты заявили о четырех акциях протеста.