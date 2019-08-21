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21 августа, 15:21

Меньше 700 человек хотят проголосовать на "дачных" участках в Псковской области

фото ЗакС политика Меньше 700 человек хотят проголосовать на "дачных" участках в Псковской области

В Центральную избирательную комиссию на 20 августа поступило 9045 заявлений от петербуржцев, которые хотят на выборах губернатора Петербурга проголосовать на "дачных" участках, об этом ЗАКС.Ру сообщили в ЦИКе. В Псковской области, где ГИК организовал 15 избирательных участков, обращения написал 671 житель Петербурга. Еще 8374 заявления поступило от петербуржцев, которые хотят проголосовать за губернатора, находясь в Ленинградской области. 

Горизбирком потратит 7,39 млн рублей на организацию в Ленинградской и Псковской областях выборов губернатора Петербурга. ГИК объяснил создание избирательных участков в садоводствах дачным сезоном и маломобильностью пожилых избирателей. При этом из-за нехватки денег Горизбирком отказался от видеонаблюдения на участках. 

Центральная избирательная комиссия неоднократно критиковала "дачные" участки для губернаторских выборов. Глава ЦИК Элла Памфилова рекомендовала отказаться от участков в других регионах. 

Корреспонденты ЗАКС.Ру ранее посетили 11 предполагаемых избирательных участков в Псковской области. Оказалось, что некоторые найти не так просто, объявлений о грядущих петербургских выборах нет, а встретившиеся по пути дачники из Петербурга о создании участков слышат впервые.

Елена Владыкина

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21 августа, 18:42    
Отказ от видеонаблюдения - нарушение закона.

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