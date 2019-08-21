Экс-замначальника угрозыска Петербурга ближайшие 1,5 года проведет в колонии за мошенничество

Бывший заместитель начальника отдела уголовного розыска, руководитель отдела по борьбе с имущественными преступлениями (ОБИП) УМВД по Петроградскому району ГУ МВД Петербурга и Ленинградской области Михаил Ерёмин осужден на полтора года колонии общего режима за действия мошеннического характера, уведомляет объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, бывший правоохранитель в декабре 2018 года "ввёл в заблуждение" некоего гражданина В., на тот момент находившегося в розыске. За 700 тысяч рублей он обещал помочь преступнику с оформлением подписки о невыезде в качестве новой меры пресечения.

В. сообщил о желании Ерёмина полицейским, которые вручили ему муляж денежных средств на обозначенную сумму, которую он ему позднее и вручил. "Коллеги" взяли Ерёмина с поличным.

Визу экс-правоохранитель признал.