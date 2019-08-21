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21 августа, 17:05

УФАС аннулировало закупку ГУП "Петербургский метрополитен" на 182 млн рублей

фото ЗакС политика УФАС аннулировало закупку ГУП "Петербургский метрополитен" на 182 млн рублей

Петербургские "антимонопольщики" отменили закупку ГУП "Петербургский метрополитен" на 182 млн рублей на поставку интерьеров для вагонов метро, сообщается на сайте УФАС.

Комиссия выявила, что в документации к тендеру отсутствует описание объекта закупки. Заказчик предложил поставить ему вариации внутреннего "убранства" вагонов, приложив к тендеру лишь фотографии желаемого, при этом, не указав иных данных, а именно - чертежей.

Пожаловалась на метрополитен компания "Моспик". УФАС установила нарушение ФЗ "О закупках" и предписала аннулировать конкурс. 

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