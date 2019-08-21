Собянин пообещал столичным пенсионерам увеличить размер минимальной пенсии

Московское правительство планирует повысить минимальный установленный размер пенсий для неработающих пенсионеров, заявил глава города Сергей Собянин в ходе одной из выездных поездок.

"Мы говорили, что если экономика будет развиваться, доходы Москвы будут позволять, то мы дальше будем повышать минимальный уровень. Несмотря на разговоры о том, что с экономикой с каждым годом все хуже и хуже, на самом деле это не так - растут доходы, растет подоходный налог, заработные платы, поступление налога на прибыль - это признак того, что экономика развивается," - цитирует изречение Собянина "Интерфакс".

Говоря о сроках реализации инициативы, мэр Москвы сообщил, что, вероятнее всего, она будет рассмотрена уже на следующей неделе.

С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в столице повысили на 3 тысячи рублей - с 14,5 тысяч до 17,5 тысяч рублей.