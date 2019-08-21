Чиновник назвал сумму приблизительного ущерба, причиненного экономике РФ лесными пожарами

Исполняющий обязанности руководителя Рослесхоза Михаил Клинов обозначил сумму, причиненную российской экономике бушующими в тайге лесными пожарами, информирует РИА "Новости". По его словам, предварительный ущерб составил 7 млрд рублей.

"Более точно назвать пока нельзя, потому что необходимо обследование мест, пройденных пожарами, чтобы понять, погибли ли насаждения и требуется ли им восстановление, определить количество и качество пострадавшей древесины", - сообщил чиновник.

На данный момент, по словам Клинова, ситуация в тайге стабилизировалась. Общая площадь всё еще охваченной огнем территории - 1,121 млн га.

Вместе с тем, по сведениям федеральной Авиалесоохраны, пожары за минувшие сутки распространились на почти 8 тысяч га. Причем, что примечательно, он увеличивается на тех территориях, которые тушат.

Всего в России горит порядка 3 млн га леса - в основном, в сибирской тайге.