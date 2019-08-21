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21 августа, 19:58

Путин назвал "хорошим примером" протестов два согласованных митинга в Москве

фото ЗакС политика Путин назвал "хорошим примером" протестов два согласованных митинга в Москве

Президент России Владимир Путин назвал «хорошим примером» протестов в Москве две согласованные акции 20 июня и 10 августа на проспекте Сахарова, передает «Новая газета».

Заявление прозвучало во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Сауле Ниинисте в Хельсинки.

«Есть как минимум два хороших примера, когда митинги и протесты осуществлялись в соответствии с заявками и были разрешены властями. На несанкционированные мероприятия в Москве, как и в других европейских столицах, правоохранительные органы соответствующим образом реагируют», - заявил Путин.

20 июня на акции задержали не менее шести человек, а после митинга 10 августа – более 250. 10 августа к задержанным применяли физическую силу, например, к Дарье Сосновской, которую полицейский ударил в живот. Путину доложили об этой ситуации.

Путин назвал найденные у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму «мертвые души» среди подписей намеренной фальсификацией. Он заявил, что кандидатам следует добиваться восстановления через суд. Однако на деле это получилось только у Сергея Митрохина, восстановления которого добивался сам Мосгоризбирком. Другим кандидатам суды отказали.

«Россия уважает права человека и соблюдает права своих граждан. События в Москве не являются чем-то уникальным для мира вообще и для Европы в частности. Мы внимательно наблюдаем за событиями подобного рода во многих европейских столицах», - сказал Путин, вспомнив о протестах «желтых жилетов» во Франции, которые, по его мнению, носили «гораздо более тяжелый характер». 

Акции протеста в Москве длятся с середины июля: демонстранты требуют допустить независимых кандидатов, которым отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму. Кроме шествия 27 июля, крупная акция состоялась 3, а затем и 10 августа. 27 июля и 3 августа были задержаны свыше 1000 человек в каждый из дней, правоохранители применяли спецсредства. Около сотни человек получили травмы.

После митинга 27 июля было возбуждено дело о массовых беспорядках. Фигурантам вменяются такие «эпизоды», как бросок пластиковой бутылки в сторону правоохранителей, прикосновение к шлему росгвардейца и другие. СПЧ обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить обоснованность возбуждения дела.

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21 августа, 23:51    
распутину так же предложу - брать "хороший пример" - например с украины, где не дубасят народ за мирные демонстрации и желание участвовать в выборах... так же ему надо взять пример с си цзиньпина, который превратил страну во вторую мировую экономику и сделал технологический рывок, который путин даже через 100 лет не сделает или учиться у трампа - подчиняться конституции и закону... а, вот лапотной россии, при дальнейшем царствовании распутина придется "догонять и перегонять" таджикистан...
 распутин дает советы или комментарии - искажая их суть... макрон его уже умыл заявив, что вот "бузотеры" - "желтые жилеты", участвуют во всех выборных процессах на всех уровнях, а путин препятствует гражданам в участии в выборах, используя уловки...

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