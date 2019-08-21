Активисты хотят провести шествие и митинг за честные выборы в Петербурге 1 сентября

Лидер движения «Красивый Петербург» Красимир Врански и активист Александр Тонконогов подали в Смольный заявку на акцию 1 сентября, документ опубликован во «ВКонтакте».

Согласно уведомлению, заявители намерены провести шествие и митинг для выражения мнения по вопросам выборов губернатора и муниципальных выборов, которые пройдут 8 сентября. Среди запрашиваемых площадок – площадь Пролетарской Диктатуры, Марсово поле и площадь Ленина. Заявленное количество участников – 2 тысячи человек.

Ранее в Петербурге состоялись три согласованные акции, участники которых выступали за честные выборы. На акции против нарушений на выборах 24 июля собралось не менее 4 тысяч человек. 3 августа прошел митинг солидарности с кандидатами в Мосгордуму, в котором приняли участие около 2 человек. 15 августа свой митинг провела КПРФ, собрав около 200 человек.

Кроме этих митингов, проходили одиночные пикеты за честные выборы. Пикеты 10 августа у Гостиного двора закончились массовыми задержаниями: в автозаки попали более 80 человек.

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