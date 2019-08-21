«Единая Россия» сняла с выборов в Купчино Черепанова с его командой

Партия «Единая Россия» направила в территориальную избирательную комиссию №23 решение об отзыве с муниципальных выборов в МО «Купчино» действующего главу округа Михаила Черепанова и его команду. Об этом ЗАКС.Ру 21 августа сообщил председатель ТИК №23 Михаил Левин.

По его словам, документ от партии поступил в комиссию прямо перед ее заседанием. «Единая Россия» сообщила об отзыве шести своих уже зарегистрированных кандидатов в Купчино, уточнил Левин. Он добавил, что ТИК внесло вопрос в повестку дня и аннулировало регистрации кандидатов.

- К нам поступил документ надлежаще оформленный, резолютивная часть которого содержала предложение об аннулировании выдвижения. В соответствии с этим документом территориальная избирательная комиссия №23, которая осуществляет полномочия избирательной комиссии муниципального образования «Купчино», приняла законное решение об аннулировании регистрации, - рассказал Левин.

Председатель ТИК сообщил, что в отзыве партия указала причины своего решения. Однако озвучивать их Левин не захотел. Дозвониться до представителей «Единой России» ЗАКС.Ру не удалось.

София Саттарова