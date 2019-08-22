Эксперты предложили ввести в школьную программы игры Dota 2 и Minecraft

Институт развития интернета направил в Минпросвещения предложение включить в школьную программу изучение компьютерных игр, в том числе Dota 2 и Minecraft, передает РБК.

Эксперты считают, что в школах стоит, кроме упомянутых, изучать игры Hearthstone, Dota Underlords, FIFA 19, World of Tanks и CodinGame. Эксперты подчеркивают, что это – общепризнанные киберспортивные дисциплины, по которым проводятся турниры, в том числе международные. При этом Minecraft (строительный симулятор) и CodinGame (игра по программированию) к киберспорту не имеют отношения.

По мнению экспертов ИРИ, такие дисциплины позволили бы школьникам выработать навыки командной игры, стратегического мышления, логики, скорости реакции и также креативного потенциала. Специалисты подчеркнули, что критериями для выбора игр должны стать соответствие возрастной маркировке 14+ и отечественным критериям киберспорта. Первое, считают эксперты, позволит сохранить психологическое здоровье детей в безопасности.

Среди российских депутатов и чиновников отношение к компьютерным играм неоднозначное: неоднократно эти увлечения обвиняли в пропаганде насилия и жестокости. Так, депутат ЗакСа Красноярского края Владимир Рейнгардт предлагал запретить Minecraft из-за этого. После этого выяснилось, что он имел в виду другую игру.