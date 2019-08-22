Дом активиста в Кузбассе пытались сжечь после расследований о городских властях

В Кемеровской области подожгли дом общественного деятеля Дмитрия Миропольцева, до этого его избили на выходе из дома, передает «МБХ медиа».

По словам Миропольцева, его дом обработан огнезащитой, поэтому он «тлел до утра, не загораясь толком», но изнутри выгорела крыша. По предварительной информации, дом подожгли, разбив слуховое окно. Активист уверен, что это - продолжение психологического давления на него.

Миропольцев связывает нападения на него с серией расследований в отношении администрации города Калтан. По жалобе юриста Миропольцева, была признана незаконной схема финансирования дорожников на 50 млн рублей. Сейчас, по его словам, он занимается расследованием коррупционных схем по концессиям на сотни миллионов рублей. В начале августа Миропольцева избил у его дома неизвестный в медицинской маске.