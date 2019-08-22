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10:58

СК возбудил уголовное дело из-за пожара на теплоходе "Петр Чайковский"

фото ЗакС политика СК возбудил уголовное дело из-за пожара на теплоходе "Петр Чайковский"

Северо-западное следственное управление на транспорте Следственного комитета возбудило уголовное дело по факту пожара на теплоходе «Петр Чайковский» на Октябрьской набережной.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). По версии следствия, возгорание произошло в каюте механика, член экипажа скончался по пути в больницу.

Круизный лайнр загорелся утром 22 августа. Были эвакуированы более 300 человек – пассажиры и члены экипажа.

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