В ГИК поспорили о размещении КОИБов

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии от Партии роста Алексей Березин на заседании 22 августа предложил коллегам пересмотреть место размещение комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Березин сообщил, что в решении Горизбиркома о размещении КОИБов нет адресов избирательных участков, которые относятся к территориальной избирательной комиссии № 29 Фрунзенского района. Член ГИК предложил перенести часть КОИБов из участков ТИК № 25 в участки ТИК № 29. Березин заявил, что ГИК неоднократно устанавливал беззаконность действий и бездействий территориальной комиссии № 29, а в комиссии № 25 таких проблем нет. Чтобы избежать фальсификаций на участках ТИКа № 29, необходимо установить там КОИБы, считает член ГИК.

Председатель Горизбиркома Виктор Миненко на предложение Березина заявил, что вопрос необходимо было решать раньше и даже сейчас он требует проработки. По мнению главы ГИКа, предложение стоит перенести на заседание 27 августа. Также Миненко напомнил, что после нарушений председатель ТИК № 29 была уволена, а сама комиссия - усилена дополнительными членами. Большинство членов ГИК поддержали мнение председателя и проголосовали за перенос вопроса на заседание 27 августа.

Напомним, 12 августа Горизбирком освободил от должности председателя ТИК № 29 Динэ Серебренникову. Против такого решения выступил член ГИК с правом совещательного голоса и руководитель регионального отдаления Партии роста Павел Швец, который вместе с командой выдвинулся в мундепы Фрунзенского района.

София Саттарова

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.