Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

11:02

В ГИК поспорили о размещении КОИБов

фото ЗакС политика В ГИК поспорили о размещении КОИБов

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии от Партии роста Алексей Березин на заседании 22 августа предложил коллегам пересмотреть место размещение комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Березин сообщил, что в решении Горизбиркома о размещении КОИБов нет адресов избирательных участков, которые относятся к территориальной избирательной комиссии № 29 Фрунзенского района. Член ГИК предложил перенести часть КОИБов из участков ТИК № 25 в участки ТИК № 29. Березин заявил, что ГИК неоднократно устанавливал беззаконность действий и бездействий территориальной комиссии № 29, а в комиссии № 25 таких проблем нет. Чтобы избежать фальсификаций на участках ТИКа № 29, необходимо установить там КОИБы, считает член ГИК.

Председатель Горизбиркома Виктор Миненко на предложение Березина заявил, что вопрос необходимо было решать раньше и даже сейчас он требует проработки. По мнению главы ГИКа, предложение стоит перенести на заседание 27 августа. Также Миненко напомнил, что после нарушений председатель ТИК № 29 была уволена, а сама комиссия - усилена дополнительными членами. Большинство членов ГИК поддержали мнение председателя и проголосовали за перенос вопроса на заседание 27 августа.

Напомним, 12 августа Горизбирком освободил от должности председателя ТИК № 29 Динэ Серебренникову. Против такого решения выступил член ГИК с правом совещательного голоса и руководитель регионального отдаления Партии роста Павел Швец, который вместе с командой выдвинулся в мундепы Фрунзенского района.

София Саттарова


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

12:14 ГИК не удовлетворил жалобы кандидатов от "Справедливой России" на отказ ИКМО "Ржевка"

21 августа, 21:23 «Единая Россия» сняла с выборов в Купчино Черепанова с его командой

21 августа, 20:53 Активисты хотят провести шествие и митинг за честные выборы в Петербурге 1 сентября

21 августа, 17:50 Для 808 избирателей в Тярлево изготовят 800 бюллетеней

21 августа, 15:21 Меньше 700 человек хотят проголосовать на "дачных" участках в Псковской области

21 августа, 14:21 «Объединенные демократы» запустили для избирателей сервис по поиску оппозиционеров

21 августа, 13:44 ЦИК направит в Петербург рабочую группу для проверки создания "дачных" участков на выборах

21 августа, 13:28 Самовыдвиженец в МО "Сампсониевское" просит ГИК помочь ему в суде

21 августа, 12:46 МО “Екатерингофский” обвинил кандидата в использовании ребенка вместо “живого” щита

20 августа, 20:11 ИКМО “Екатерингофский” обвинила оппозицию в нарушении агитации

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
12:16 Юлию Галямину арестовали в третий раз подряд из-за протестов в центре Москвы

12:14 Муниципал: ГИК не удовлетворил жалобы кандидатов от "Справедливой России" на отказ ИКМО "Ржевка"

12:06 Российские ученые осудили протестное "дело 27 июля": Требуем прекратить правовой произвол

11:49 Британский телеканал снимет фильм о Путине   1

11:36 Украина готовит документы для обмена тремя заключенными с РФ   1

11:02 В ГИК поспорили о размещении КОИБов

10:58 СК возбудил уголовное дело из-за пожара на теплоходе "Петр Чайковский"

10:25 Дом активиста в Кузбассе пытались сжечь после расследований о городских властях   1

9:59 Эксперты предложили ввести в школьную программы игры Dota 2 и Minecraft

9:29 При пожаре на теплоходе "Петр Чайковский" на Октябрьской набережной погиб человек

21 августа, 21:23 Муниципал: «Единая Россия» сняла с выборов в Купчино Черепанова с его командой   7

21 августа, 20:53 Активисты хотят провести шествие и митинг за честные выборы в Петербурге 1 сентября   6

21 августа, 20:35 Митинг в защиту парка Малиновка завершился принятием резолюции   3

21 августа, 20:18 Муниципал: Группа СБПЧ отказалась выступать на концерте в честь праздника МО "Екатерингофский"   1

21 августа, 19:58 Путин назвал "хорошим примером" протестов два согласованных митинга в Москве   4

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru