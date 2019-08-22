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12:06

Российские ученые осудили протестное "дело 27 июля": Требуем прекратить правовой произвол

фото ЗакС политика Российские ученые осудили протестное "дело 27 июля": Требуем прекратить правовой произвол

Более пятидесяти российских ученых оставили свои подписи под коллективным заявлением относительно уголовного преследования фигурантов дела о "массовых беспорядках" 27 июля.

"Светила" наук уверены: основная причина не утихающих в столице протестов - правовая тирания власть предержащих структур.

"Именно неприкрытый обман и явные махинации при регистрации кандидатов стали причиной протестных акций, участники которых выразили несогласие с ложью властей. Мы с тревогой наблюдаем, как неприятие лжи в России становится уголовно наказуемым, а развертывание политических репрессий сопровождается ростом абсурдных обвинений, в частности, о «массовых беспорядках» и «вмешательстве извне»", - констатируют подписанты.

Главные требования, выдвинутые учеными, содержательны и жёстки.

"Мы требуем от тех, кто сейчас руководит государственным аппаратом, прекратить правовой произвол, остановить политические репрессии и начать неукоснительно следовать нормам Конституции РФ. Мы присоединяемся к требованиям освободить из заключения и прекратить уголовное преследование.

Мы убеждены в том, что в стране, в которой вместо законов господствуют ложь и произвол, вместо разума — конспирология, а вместо общественного диалога — уголовные преследования за мирное выражение своего мнения, нет места науке. У такой страны нет будущего", - манифестируют ученые.

Напомним, уголовное дело по факту "массовых беспорядков" Следственный комитет возбудил после того, как 27 июля сторонники незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы пришли на встречу с ними у стен столичной мэрии. Полиция быстро "зачистила" периметр, после чего протестующие продолжили акцию на прилегающих к городской администрации улицах.

Изначально в "деле 27 июля" было 14 фигурантов: Валерий Костенок, Дмитрий Васильев, Сергей Фомин, Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин и Данил Беглец.

СК завершает изучение материалов в отношении нескольких фигурантов. Ранее с одного из подозреваемых – телережиссера Дмитрия Васильева – сняли обвинения и перевели в статус свидетеля. Васильев попал в реанимацию с диабетическим приступом после того, как во время задержания у него отобрали инсулин.

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14:31    
Для 13.08.
Грязно  отрабатываешь деньги. Стыдись!!!
Этим ученым СПАСИБО надо сказать.
Под каждым их словом подписываюсь.

13:41    
13-08
Товарищ, твой уровень, к сожалению, не меняется и остаётся "ниже сапога". Стать умнее ты, конечно уже не сможешь, но постарайся повышать культуру общения и работать над своим стилем.  Например ты постоянно используешь слово "масса" не по прямому значению, в переносном смысле, что  было примером напыщенной серости ещё в довоенные времена молодости твоих родителей. Развивайся, не позорь себя и своих работодателей, они и так уже не в авторитете.

13:08    
Да, не российские учёные, а всего лишь жалкая кучка русофобов из научной среды, возможно, агентов Госдепа! Не зря учёных так часто ловят на шпионаже в пользу Запада... Среди научной и творческой интеллигенции масса продажных тварей-западных подстилок, к сожалению...

12:27    
Всем уже давно всё ясно. Лживая маска с каждым днём облезает с лица нарушителя присяги, предателя, гаранта того, что он не желает гарантировать.

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