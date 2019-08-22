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12:25

Московский метрополитен подал иск к "организаторам" акции 27 июля

фото ЗакС политика Московский метрополитен подал иск к "организаторам" акции 27 июля

Представители столичного метрополитена подали иск к незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму, которые стали также ответчиками по другим искам нескольких московских госучреждений из-за протестов 27 июля. Карточку дела, размещенную на сайте Коптевского райсуда, нашел руководитель "Агоры" Павел Чиков.

Пока сумма и суть претензий метро не ясна.

Иски к оппозиционерам ранее подали ГУП "Мосгортранс" и "Автомобильные дороги". Первый - за то, что демонстранты якобы перекрывали дороги и создавали помехи для движения общественного транспорта, что привело к убыткам предприятия; второй пожаловался на то, что ему пришлось организовывать "дополнительные мероприятия по санитарному содержанию объектов", где проходила акция, выделять 20 грузовиков для обеспечения общественного порядка, а также после ремонтировать "малые архитектурные формы и элементы обустройства дорожного движения".

Помимо обозначенных госучреждений с иском о возмещении материального ущерба обратился в суд владелец ресторана "Армения" на Тверской улице. После того, как он отказался пускать к себе протестующих, пользователи Facebook "обрушили" его рейтинг, принявшись оставлять негативные отзывы о заведении.

Напомним, ответчиками в разбирательстве выступают незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Александр Соловьев, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Алексей Навальный, Олег Степанов и Георгий Албуров.

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13:02    
Метрополитен браво!!!!!! Надо финансово уничтожить прозападную "пятую колонну" России! Если не будет платить, то отправлять на нары, лесоповал, урановые рудники, строительство второй очереди "Беломорканала, так нужного России и тд.

12:39    
Свой наглый произвол власти пытаются прикрыть высосанным из пальцев "ущербом" каким-то госпредприятиям и службам. Не хватает доказательств для обоснования придуманных ими "массовых беспорядков".

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