Московский метрополитен подал иск к "организаторам" акции 27 июля

Представители столичного метрополитена подали иск к незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму, которые стали также ответчиками по другим искам нескольких московских госучреждений из-за протестов 27 июля. Карточку дела, размещенную на сайте Коптевского райсуда, нашел руководитель "Агоры" Павел Чиков.

Пока сумма и суть претензий метро не ясна.

Иски к оппозиционерам ранее подали ГУП "Мосгортранс" и "Автомобильные дороги". Первый - за то, что демонстранты якобы перекрывали дороги и создавали помехи для движения общественного транспорта, что привело к убыткам предприятия; второй пожаловался на то, что ему пришлось организовывать "дополнительные мероприятия по санитарному содержанию объектов", где проходила акция, выделять 20 грузовиков для обеспечения общественного порядка, а также после ремонтировать "малые архитектурные формы и элементы обустройства дорожного движения".

Помимо обозначенных госучреждений с иском о возмещении материального ущерба обратился в суд владелец ресторана "Армения" на Тверской улице. После того, как он отказался пускать к себе протестующих, пользователи Facebook "обрушили" его рейтинг, принявшись оставлять негативные отзывы о заведении.

Напомним, ответчиками в разбирательстве выступают незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Александр Соловьев, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Алексей Навальный, Олег Степанов и Георгий Албуров.